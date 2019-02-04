恒指高開低收，早市隨外圍高開136點已成為全日高位，開市後特首林鄭月娥示今年香港經濟可能負增長，以及不會就與其可能遭撤換的揣測性報導發表評論，恒指由升轉跌，午後最多曾跌162點，低見26729點。走勢上，曾升穿100天線(27020點)，亦曾跌穿10天線(26745點)。

恒指收市跌104點或0.39%，報26786點，成交金額788億元；國指跌22點或0.22%，報10547點。

萬洲（0288）升5.75%，收報8.27元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻12點；金沙中國（1928）跌1.67%，收報38.35元，是跌幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.55%，收報317元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。

萬洲公布第三季業績，績後獲大行唱好，花旗將目標價大幅上調64%至9.12元、瑞信亦將目標價上調13%至10.5元。大行唱好之下，刺激萬洲股價今早裂口高開8.18%，最高曾升8.9%至8.52元，成交亦大升至12.9億元。

騰訊（0700）被納入內地電訊業務經營不良名單，加上傳競爭對手「抖音」(海外版為TikTok)母公司字節跳動有意上市，騰訊高開低收，兼10天線(324元)跌穿20天線(324.29元)，並以全日最低位收市。

美聯邦通訊委擬禁止華為、中興（0763）加入補貼計劃，不過，市場炒作5G概念，中興通訊升3.4%，報22.3元。

摩通料港銀明年利潤明最多跌45%，降恒生（0011）至「減持」，恒生（0011）跌1.08%，收報164.2元；匯控（0005）跌1.33%，收報59.45元；中銀香港（2388）跌0.37%，收報27.1元。

傳遭非執董大幅減持，平安好醫生（1833）曾跌4.9%，低見55.8元，收報56.95元，跌2.8%。

收市後公布業績的中人壽（2628），業績前向好，收報19.74元，升0.2%。

英國金融時報報道，復星（0656）正嘗試出售旗下英超球會狼隊的20%股權，叫價約5000萬至1億英鎊。報道引述消息人士稱，復星此舉是為分拆狼隊上市試水溫。復星收報10.36元，升0.97%。

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