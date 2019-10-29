香港餐飲聯業協會會長駱國安指出，據了解2億是基金會估計的數字，未有確實上限，形容措施「好有心」，希望可幫助到受影響地區的食肆經營生意。(資料圖片)

李嘉誠基金會公布，第一輪將使用2億「應急錢」支助飲食業界， 合資格的中小型食肆每間可獲6萬元「應急錢」。香港餐飲聯業協會會長駱國安指出，據了解2億是基金會估計的數字，未有確實上限，形容措施「好有心」，是非常好的事情，希望可幫助到受影響地區的食肆經營生意。

基金會指出，申請需提交三項資料，包括有效商業登記、有效普通食肆牌照；或小食食肆牌照；或燒味及鹵味店牌照（牌照必須在於2019年5月1日前持有)，以及舖面近照一張。「應急錢」計劃申請詳情將於下月8日公布，當日上午9時至17日下午5時可申請，11月底前發放款項。

駱國安指出，普通食肆、小食食肆、燒味及鹵味店三類牌照約有16000至17000間食肆，該會將會協助合資格的飲食業人士處理申請。他預計，今年第三季行業的生意將下跌一成左右，他亦得知部分受影響地區食肆生意大跌七成，希望可以更集中幫助深受影響的食肆。

他舉例，以1000方呎的食肆為例，可接待60至70名客人，以租金80至100元一呎計，6萬元大約等同「大半個月」租金，該類型的食肆大約聘請十多名員工，6萬元約為合計月薪的四分一。

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