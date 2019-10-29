本港社會運動持續逾四個月，踏入傳統展覽高峰期，問到可有影響貿發局展覽時，貿發局副總裁劉會平在第九屆「亞洲物流及航運會議」傳媒午宴上表示，雖然情況艱難，但不希望取消或停辦活動會釋出錯誤訊號予國際，希望大家繼續視香港為一個「傾生意的平台」。事實上，展覽、活動亦無受到太大影響，雖然參與人士會憂慮包括人生安全、交通等問題，但該局亦安排如接駁巴士、機場設有櫃台為他們提供協助等，故像早前有關一帶一路的論壇亦吸引5000人來參與，今次在11月19日至20日舉行的亞洲物流及航運會議料亦有達100個參展商及2000人參加。

最新《施政報告》提出船舶租賃稅收優惠等項目，參加午宴的立法會航運交通界易志明及業界代表、華光海運執行董事長趙式慶均表示樂見政府提供稅務優惠，易志明指，稅務優惠一是本港最重要缺乏的一環，相信有此安排後，會吸引更多船東、管理公司、商品貿易商來港，隨之而來的保險及法律等業務來港發展，有利本港進一步提升本港國際航運中心地位。

趙式慶則表示，長久以來香港一直是國際航運中心 ，但部分歷史問題使得部分業界改往歐美、新加坡等地，但目前更重要是架構上以往本港一直將交通及房屋掛鉤，忽略了業務實際上很多專業範疇的發展及高端航運服務業如船舶融資的優勢，但大灣區是一個重要國策，指定香港為大灣區航運中心，相信在「亞洲物流及航運會議」業界能提出更多共同問題及解決方案，令本港航運在大灣區這結構及機遇上取得突破。

趙式慶又提到，航運業中的船舶購置一向是重資產行為及最大成本部分，以往歐資銀行佔此業務的80%，但近年已解至60%，相反內地銀行由2015年的5%，提升至2018年的20%，可見當中發展的潛力，亦有助本港航運業發展。同時，目前本港航運發展亦面對人才培訓及航泊管理等問題，相信在大灣區的框架下亦大有作為。

趙式慶及易志明均表示，樂見去年成立了香港海運港口局，但此並非業界終極目標，更希望進一步成立像機管局等具決策能力的官方機構，協助業務發展。

對於中美貿易戰的影響，易志明表示近期已漸見改善，業務亦一直建議政府可以仿傚新加坡政府到中國設工業園的方法，帶領或協助本港企業在東南亞覓地建設園區。劉會平則表示，該局亦有組織企業泰國、柬埔寨、印尼等考察。

記者：方楚茵

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