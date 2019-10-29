金管局向立法會財經事務委員會的文件顯示，旗下按揭證券公司推出的中小企融資「八成信貸擔保產品」，截至8月底成功獲批的申請，非製造業佔其中的八成。貿易是申請最多的行業，佔整體的45.3%，其次是批發及零售，佔9.8%，工程和建造業分別佔3.6%和3.4%。

其餘兩成製造業申請中，以紡織及製衣業最多，佔3.6%，電子業佔1.9%，塑膠業和出版印刷業則分別佔1.6%和1.4%。今年首八個月，獲批申請數目及貸款金額比去年同期升71%和110%，按揭公司將開設新的「九成信貸擔保產品」，現正與業界研究執行細節。據按證公司公佈，自2012年5月底推出至今年10月18日，共有16816宗申請獲批，涉及的總貸款金額為700.05億元。

另外，文件亦披露政府年金數據，去年7月至今年8月底，共批出6855份保單，保費總額約40億元，平均保費金額約56.7萬元。今年5月調高個人購買保費上限至300萬元並推出折扣推廣後，公眾反應正面，截至8月底營業額增加兩成。

記者：歐陽偉昉

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