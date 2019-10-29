證券商嘉信理財（Charles Schwab）今發布調查顯示，今年香港新晉富裕階層財富健康指數得分為53.82（滿分100），當中指標之一的財富管理獲73.53為最高分，最低分為財富規劃僅得27.84，反映新晉富裕港人具有強烈的自我管理意識，但缺乏理財計劃。

嘉信理財委託國際研究機構尼爾森於今年6月進行調查，以網上問卷形式訪問香港1,010名18至65歲人士，以了解其財富健康狀況。當中受訪者的每月收入介乎2萬至8萬港元，有關指數旨在追蹤具有財富增值潛力的新晉富裕階層。

調查發現，近三分之二受訪者對個人財富增值感到憂慮，當中有41%受訪者滿意個人財務狀況，35%感覺財務準備充足。投資態度方面，有97%受訪者具備高風險管理意識，當中45%認為自己是「漸進型」或「進取型」投資者，願意為高回報而承擔較大風險；但只有19%受訪者表示正在持有多元化投資組合。

嘉信理財香港董事總經理方碩穩表示，香港新晉富裕階層對財務回報寄予厚望，因大部份受訪者需要同時承擔個人及家庭開支，面對較大的財政壓力，超過一半受訪者對環球多元化投資，和適時理財計劃缺乏了解，需要更多投資教育與訂立目標，以改善財富健康狀況。

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