近期香港社會氣氛轉差，瑞銀財富管理大中華區聯席主席及瑞銀香港區主管及行政總裁盧彩雲表示，有客戶查詢其他海外記賬辦公室，但未有大規模轉移資金到外地，她解釋，客戶一向習慣將資金配置到不同地方及產品，以分散風險，近期未見有明顯客戶資金轉出香港。

瑞銀今日舉行「瑞銀創新科技行業CEO高峰會」，瑞銀財富管理投資總監辦公室股票分析師Sundeep Gantori表示，中國着力發展企業用科技，尤其是5G技術，明年亞洲地區的5G資本開支中，源自中國的比重將超過5成，估計5G中國資本開支會較4G的高出三成。

早前中國國家主席習近平表態力撐發展區塊鏈，Gantori估計，直到2027年每年全球區塊鏈所創造的市場價值達3000億到5000億美元。

金融科技方面，Gantori估計，全球金融科技收入達到1500億美元，佔全球金融服務收入的比例約單位數水平，預計2030年金融科技產業規模增至5000億美元。他又預計，2018年至2030年金融科技產業規模平均按年增長10.5%，增長主要源自中國。

記者：李哲毅

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