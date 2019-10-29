香港無論政治抑或經濟都風雨飄搖，林鄭發表了可能是她最後一份的施政報告，當然本應是個好機會紓緩衝突，而林鄭亦一如所料未能把握到社會期望，更未擺脫騷亂必然源於經濟的錯覺。這些結構性的深層次矛盾無從緩和，林鄭一日在位，到今日只盼不再加深已屬奢望了。

今年施政報告以房屋土地為重點，最搶眼的是放寬按揭，無物業在手者可申請最高九成按揭貸款，樓價上限亦由400萬元調高至800萬元，相信是以中產階層或和理非為目標，藉以為局勢降溫，並將中產從示威中分割開去。

然而，修例風波至今已有眾多專業界別參加示威，醫護界、法律界、金融界、教育界等，10月2日更有若干專業人士被控暴動。儘管網上有零星的「文宣」提及香港房屋問題，但示威者至今的訴求仍集中於五大訴求，都是以政治為主。香港上一代不少人艱辛打拼到經濟起飛，派糖固然令他們受落，但對今日第三或第四代香港人，顯然未能奏效。政府至今仍未認清問題癥結，本是今次修例風波最大的起因。

而如果誠如政府的天真想法般，示威只是「無產階級」不滿社會流動而爆發，但於供應持續不足下，放寬按揭亦只會將樓價推至巔峰，800萬元以下的樓盤尺寸愈割愈小，現時更值經濟下滑，或成30年來最差，市民入場後未必負擔到樓價，加上風波平息後或爆發大型移民潮，到時資產價格是否仍有充足支持便成疑問，最壞情況是重現負資產。即使「鬥地主」要地產商捐農地，仍是遠水難救近火，而以現時局勢不可能考慮填海，發展棕地又與鄉事派有牴觸；梁振英當年已顧忌鄉事派而在開發元朗橫州棕地一事作退讓，今次出現元朗事件後，政府與鄉事派瓜葛更深，要收回棕地作中短期措施就更難。

修例風波延續至今，施政報告臨尾有一段尤其諷刺：「我堅信憑藉香港的深厚根基、制度優勢和背靠祖國的機遇，以及香港人堅毅不屈、善於求變的精神，香港定能排除萬難，重新出發。」公關話是說對了，只是一一未能做妥。

香港是有深厚根基與制度優勢，但制度優勢正正是公正開明，監警制度自不待說，而近期政府考慮如何收緊查冊制度，已經將問題延伸到商界，妨礙日常交易時查閱對方的身分；種種制度優勢能與國際接軌，本來就是令香港在「祖國」有商機的最大原因。香港人確是堅毅不屈、善於求變，而現在大眾正是發現制度百病叢生而渴望變好，才每周示威。「時代革命」的「革」字，正是變革之意，望將近十年種種弊病革走；所謂「光復」，又何嘗不是希望重振香港昔日光輝，暗合「重新出發」之意？

雙方之間是否真的毫無商榷餘地，只有漸行漸遠？說到底，只是大眾心底有一關過不去，問題解決之前不可罷休。而享用俸祿的當權者，在核心矛盾解決之前，繼續因循守舊以銀彈俘虜人心，一切問題是否就此迎刃而解呢？

賈文清

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