中美貿易協議有進展，恒指今早高開136點，高見27027點，一度升穿100天線(27020點)，但已是半日高位，其後特首林鄭月娥開行會前見記者，表示今年香港經濟可能負增長，以及不會就與其可能遭撤換的揣測性報導發表評論，恒指由升轉跌，半日低見26777點，跌113點，並以接近半日低位收市。

恒指半日跌106點或0.4%，報26784點，成交金額440億元；國指跌13點或0.13%，報10556點。

萬洲（0288）升7.16%，收報8.38元，是升幅最大的藍籌，同時，又是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點；太古（0019）跌2.07%，收報73.2元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌1.58%，收報59.3元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低42點。

萬洲公布第三季業績，績後獲大行唱好，花旗將目標價大幅上調64%至9.12元，評級由「賣出」上調至「買入」、瑞信亦將目標價上調13%至10.5元。刺激萬洲股價今早裂口高開8.18%，最高曾升8.4%至8.48元，半日成交亦大升至6.1億元。

雖然Switch 遊戲獲批，但騰訊（0700）被納入內地電訊業務經營不良名單，半日跌1.37%，收報317.6元。

美聯邦通訊委擬禁止華為、中興（0763）加入補貼計劃，不過，市場炒作5G概念，中興通訊半日不跌反升3.9%，報22.4元。

摩通料港銀明年利潤明最多跌45%，降恒生（0011）至「減持」，恒生半日跌1.14%，收報164.1元；匯控亦跌1.58%；中銀香港（2388）跌0.92%，收報26.95元。

傳遭非執董大幅減持，平安好醫生（1833）曾跌4.9%，低見55.8元，收報57.2元，跌2.4%。

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