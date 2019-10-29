本港反修例風波持續至今，經濟下行壓力日漸明顯。摩根大通預測，未來本地銀行利潤或受壓，香港作為客戶儲蓄「避風港」地位將受威脅。

摩通針對本港銀行作壓力測試，預計包括恒生銀行（0011）和東亞銀行（0023）在內的本地銀行，明年利潤可能會下降24%至45%，2021年則下降39%至67%。該行分析師指，這將會導致本地銀行股本回報率和核心資本緩衝大幅下降。

摩通又指，香港社會動盪已經持續了四個多月，沒有絲毫緩和的跡象。雖然香港政府已經推出多項政策支援經濟，包括增加對小企業的貸款和削減銀行的資本緩衝，以緩解經濟下滑，但在根本問題未解決之前，經濟復甦前景渺茫。該行將恒生銀行的評級從「中性」下調至「減持」，並表示對香港的銀行持「謹慎」態度。

另一方面，摩通認為，樓價、零售和辦公室租金的下跌，帶來抵押貸款和房地產貸款的信貸成本上升的威脅，而潛在的資本外流和貨幣當局的干預，將損害銀行的淨息差。該行表示，海外貸款、貿易融資以及對躉售和零售部門的貸款，也可能受到影響。摩通認為，匯控（0005）同系的恒生銀行，由於其更高的負債率和資產組合集中在港元，在同業之中可能受傷最重。

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