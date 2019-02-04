中美貿易向好，港股今早高開136點或0.51%，報27027點，成交金額38億元；國指今早高開70點或0.67%，報10640點。

萬洲（0288）升8.18%，報8.46元，是升幅最大的藍籌，匯控（0005）跌1.41%，報59.4元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低38點。友邦（1299）升1.94%，報79元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻51點。

萬洲公布，截至今年9月底止9個月，集團錄得純利8.2億美元，同比升8.5%，每股基本盈利5.58美仙，經生物公允價值調整後，盈利為8.74億美元，按年增近37%，每股盈利5.95美仙。

美國總統特朗普表示，美國在簽署一份很大的中美部分貿易協議方面領先於日程，「我們比計劃日程有所提前，可能大大提前」。言論引發樂觀情緒，貿易股向好，申洲國際（2313）升0.28%，報108元；創科實業（0669）升0.68%，報59元；瑞聲（2018）升0.82%，報49.4元；舜宇（2382）升0.51%，報118.4元。

中興通訊（0763）公佈第三季業績，期內收益按年升1.55％至196.31億元人民幣；純利為26.57億元人民幣，按年升3.71倍。中興亦預告今個財年可扭虧為盈，估計今年盈利達43億至53億元人民幣，去年則虧損達到69.83億元人民幣。開市報21.4元，跌0.69%。

中交建（1800）公布，截至今年9月底止首三季，集團新簽合同金額為6536.73億元人民幣，同比增長12.16%。開市報6.18元，跌0.16%。

在51信用卡（2051）於10月22日復牌當天，該集團主席孫海濤以個人名義及相聯法團51信用卡申報，在同日在場內以每股平均價2.0155元，減持55.6957萬股，套現逾112.25萬元，持股量由39.03%，跌至38.98%。在事隔3日即10月25日，他則在場內以每股平均價1.961元，購回55.6957萬股，持股量回復至39.03%。透過一買一賣，孫海濤及51信用卡淨套現3.035萬元。開市報1.87元，升0.53%。

同仁堂（1666）公布，截至今年9月底止首三季，集團錄得營業收入約32.82萬元人民幣，營業成本約15.47億元人民幣，淨利潤約4.79億元人民幣，同比跌13%。開市報7.63元，無升跌。

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