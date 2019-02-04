【開市焦點】港股ADR升12點 留意貿易相關股
文章日期：2019年10月29日 08:55
美股受中美貿易協議利好言論刺激向上，升幅屆0.49%至1%，港股ADR升12點或0.05%，報26903點。個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR升0.06%，折合報322.18元；匯控（0005）跌0.88%，折合報59.72元；建行（0939）升0.32%，折合報6.33元。
今日焦點股份可留意：
中美貿易協議利好言論，留意貿易相關股。
萬洲國際（0288）公布，截至今年9月底止9個月，集團錄得純利8.2億美元，同比升8.5%，每股基本盈利5.58美仙，經生物公允價值調整後，盈利為8.74億美元，按年增近37%，每股盈利5.95美仙。
中興通訊（0763）公佈第三季業績，期內收益按年升1.55％至196.31億元人民幣；純利為26.57億元人民幣，按年升3.71倍。中興亦預告今個財年可扭虧為盈，估計今年盈利達43億至53億元人民幣，去年則虧損達到69.83億元人民幣。
中交建（1800）公布，截至今年9月底止首三季，集團新簽合同金額為6536.73億元人民幣，同比增長12.16%。
在51信用卡（2051）於10月22日復牌當天，該集團主席孫海濤以個人名義及相聯法團51信用卡申報，在同日在場內以每股平均價2.0155元，減持55.6957萬股，套現逾112.25萬元，持股量由39.03%，跌至38.98%。在事隔3日即10月25日，他則在場內以每股平均價1.961元，購回55.6957萬股，持股量回復至39.03%。透過一買一賣，孫海濤及51信用卡淨套現3.035萬元。
同仁堂（1666）公布，截至今年9月底止首三季，集團錄得營業收入約32.82萬元人民幣，營業成本約15.47億元人民幣，淨利潤約4.79億元人民幣，同比跌13%。