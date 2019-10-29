美國參議員魯比奧（Marco Rubio）計劃推動立法，禁止美國政府養老基金投資中國股票。

早前，聯邦退休儲蓄投資委員會(FRTIB)調整其500億美元TSP I基金的基準以反映一項含有中國資產的指數，不過有關增加中國風險敞口的決定被推遲了至少兩周。該基金擬仿效MSCI所有國家（除美國）可投資市場指數，而該MSCI指數當中，中國的權重排第三，達7.5%。

魯比奧指，該委員會不撤銷計劃的舉動「不可接受」，因此將提出兩黨立法，「以確保聯邦退休儲蓄永遠不會犧牲我們國家未來的繁榮，成為中共的財富來源」。

早前，魯比奧已指責在MSCI幫助下，數以十億美元計的美國資金投到了與侵犯人權和威脅國家安全有關的中國公司身上，而MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez亦回應指，「目前並沒有美國法律或法規禁止指數公司創建包含中國A股的指數，或禁止美國投資者在中國A股市場交易」，若限制美國資本流入中國將對全球市場產生「毀滅性」影響。

魯比奧是美國共和黨重量級參議員，同時亦有份提出《香港人權與民主法案》。

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