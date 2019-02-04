美國總統特朗普表示，美國在簽署一份很大的中美部分貿易協議方面領先於日程，「我們比計劃日程有所提前，可能大大提前」。言論引發樂觀情緒，刺激美股向上，標普500指數更創新高。另外，美國貿易代表在聲明中稱，對在去年12月一輪對華加徵關稅中的部分排除加徵案例，考慮給予最長12個月的排除延期。當時這輪關稅涉及340億美元中國商品。

道瓊斯工業平均指數收漲132點，升幅0.5%，報27090點。標普500指數收漲16點，升幅0.56%，報3039點。納斯達克綜合指數收漲82點，或1.01%，報8325點。

高盛升%1.6，報217.75美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻23點，而麥當勞跌1.45%，報191.78元，拖低道指19點。

科技股方面，蘋果收市報249.05元，升1%，谷歌母公司Alphabet收市報1288.98元，升1.95%，亞馬遜收市報1777.08元，升0.89%，Facebook收市報189.4元，升0.8%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.25%，報398點。德國DAX指數收漲0.37%，報12941點；法國CAC 40指數漲0.15%，報5730點；英國富時100指數收漲0.1%，報7331點。