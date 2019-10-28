本港或將再添一隻生物醫藥股，生物製藥商東曜藥業（1875）將於明起招股，至周五（11月1日）結束，定價每股6.55元至7.55元，每手400股，入場費3050.43元。公司總計發售9000萬股，最多集資6.8億元，其中香港公開發售佔10%，國際配售佔90%。

公司引入基石投資者晟德大藥廠，Vivo Capital以及年興維京群島。

東曜藥業現時總計研發12種藥物，其中核心藥物及進度最快的為生物類似藥TAB008，為市場上「阿瓦斯汀」的類似藥，正處於第III期臨床試驗階段。TAB008在內地受批准用以醫治一種肺癌及一種結腸癌，在歐美亦獲批准醫治宮頸癌、卵巢癌及乳腺癌等癌症。

不過，抗癌藥市場競爭激烈，與東曜同時開發貝伐珠單抗生物類似藥的還有兩隻B股信達生物（1801）及復宏漢霖（2696）。而信達生物同類藥物較東曜的申請狀態更為領先，已經於內地提交予NDA登記。

東曜現時無藥品商業化，去年收益按年跌24%至3921萬元人民幣（下同），主要是由於前年授出許可收益去年由過千萬下跌至零。公司去年全年股東應佔虧損則錄得2.68億元，按年蝕多八成。

公司策略業務發展高級總監吳志遠表示，雖然抗癌藥競爭激烈，但相信內地剛性需求大。此外公司優勢在於已經有具規模的生產車間，TAB008產能達2000升，相信藥物獲批後可無縫投入生產。

公司首席科學官兼副總經理劉軍表示，公司抗癌藥TAB008預計將於明年年底至2021年初之間面市，產品上市之前不會有訂單，但正密切與各大醫院進行交流。