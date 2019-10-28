自愛爾蘭企業DCC收購蜆殼石油氣業務而於去年1月成立的特爾高能源（DSG Energy Ltd），接手為港澳唯一的蜆殼特許品牌授權營運商，DSG董事總經理林育青表示，他們除了推出GPS定位服務結合真人客服App及更新門面之外，亦於今天起宣布，可以在港使用支付寶，增加消費者支付石油氣中央管道式系統賬單渠道。他又指出，DSG不會停留在港澳市場，而是會留意人口眾多的大灣區市場。

林育青又指，香港雖然因應舊區重建，多了轉用中央石油氣及煤氣，但是仍然向市民提供選擇，並且透過在的士、小巴及混能的士渠道，加大推動使用石油氣力度。在澳門市場，石油氣佔當地市場逾80%份額，特爾高攤佔其中一半市場。有見韓國已經著手推動石油氣私家車，他認為，香港市場亦可以考慮在推動電動車同時，亦推動燃氣私家車，相信在現有氣站配套上進一步應付市場需求，亦有助空氣更為潔淨。

記者：陳偉燊

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