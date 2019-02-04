重磅股業績左右大市，友邦（1299）提早於今早公布業績，加上中美貿易談判利好，港股今早高開102點，並於早市升至最高27005點，升338點，不過，匯控（0005）中午公布業績遜預期兼放棄明年目標，午後最多倒跌近3%，限制大市升幅。恒指100天線(27021點)前受阻。港股收市升223點或0.84%，報26891點，成交金額809億元；國指升103點或0.99%，報10569點。

友邦（1299）升3.68%，收報77.5元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻93點；匯控（0005）跌2.27%，收報60.25元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低62點。

匯控中午公布業績，第三季股東應佔利潤下跌24%，降至30億美元，反映市場環境嚴峻。第三季度經調整除稅前利潤53.5億美元，差過市場預期的57億美元。同時又表示，今年餘下時間收入環境較2019年上半年更具挑戰性，收入增長前景轉弱的程度超出年中時的預測。因此，匯控不再預期能於2020年達到有形股本回報超過11%的目標。

友邦公布第三季業績，按固定匯率計算，新業務價值上升 1%至9.80億美元，專屬代理和銀行保險渠道的增長被香港的零售獨立財務顧問渠道的新業務價值大幅下降所抵銷，不計入香港業務，新業務價值增長14%。總加權保費收入上升8%至81.68億美元。

中國電信（0728）公布，首三季EBITDA為919.73億元人民幣，按年升 13.8%﹔純利183.89億元人民幣，按年跌3.4%，若剔除中國鐵塔在2018年第三季度上市一次性收益，按年則升2.5%。中電信收市報3.45元，跌0.86%，見1個月新低。

新股亞盛醫藥（6855）今日上市，收市報37.6元，較招股價34.2元，高9.9%，曾高見53.6元，升56.7%。

深港通下的港股通股票名單調整，今日納入小米集團（1810）、美團點評（3690），小米收報9.19元，升1.43%；美團收報93.7元，升3.4%。

國家主席習近平表示，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。區塊相關股上升，桐成控股（1611）升20.8%，報4.7元；雄岸科技（1647）升18.6%；眾安在線（6060）升8.6%；美圖（1357）收報1.88元，升7.4%。

港鐵（0066）證實已安排屯馬線一期（大圍至啟德段），於今日起試營運，通車日期則有待落實。港鐵升0.79%，收報44.9元。

長城汽車（2333）第三季錄得純利14億元人民幣，同比大增5.07倍，按季則升88.24%，主要因為銷量增長及成本控制能力進一步加強等所致。股價高開逾8%後愈升愈有，最高見6.26元，升14.4%，見近半年高位，收市報6.23元，升13.8%。

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