上海康德萊醫械今起招股 入場費4202元

A股康德萊分拆旗下上海康德萊醫療器械（1501）H股上市，今日起招股，至周四（10月31日）結束。定價每股20.1元至20.8元，每手200股，入場費4201.92元。公司總計發售4000萬股，最多集資8.32億元，其中香港配售佔10%，其餘為國際配售。

上海康德萊醫械為介入醫療器械製造商，其中以心血管介入器械為主。公司於PCI手術（冠狀動脈介入治療術，俗稱「通波仔」）支援器械市場份額於內地排名第七，國產品牌排名第一，市佔率為1.8%。

公司去年總收入按年升47.6%至2.03億元人民幣（下同），淨利潤按年升42.8%至5820萬元，主要是由於分銷商數量增加及內地PCI手術數量增加，帶動醫療器械銷量提高。

此次康德萊醫械上市集資中，將有34.1%用於建設上海嘉定區的一座新研發中心，預計花費2.54億元。但該土地公開招標程序尚未開始，招股書顯示，公司若成功收購目標土地，將於明年上半年開始建設新設施，並計劃於2021年底前起投入營運。公司副總經理兼董事會秘書兼聯席公司秘書宋媛表示，以公司主要產品之一球囊擴張壓力泵為例，嘉定研究中心落成後相信其產能可擴大3倍。

此外集資額將有19.6%用於收購或合夥等投資資金。公司董事會主席兼執董兼總經理梁棟科表示，未來將會考慮日本、以色列及美國等地的初創項目。

記者：馬迪帆

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