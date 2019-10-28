現代牙科（3600）宣布，新隱形牙箍品牌TrioClear於今年第四季，已逐步推出香港市場；歐洲及澳洲、美國市場則分別會於明年第二季及第三季相繼推出。

現代牙科執行董事兼行政總裁魏聖堅表示，現時本港有超過八成牙醫為公司客戶，市場佔有率約有58%，而新產品於價錢上亦具優勢，定價目標將較本地競爭對手隱適美便宜20%至30%，但仍要視乎產品效果反饋與矯正時長，冀未來2至3年帶來可觀利潤。

現代牙科財務總監關毅傑續指出，2018年已投放大約130萬至140萬港元作新產品的研發工作，未來將會集中於產品推廣上，料有關資金額將逐漸縮減。

此外，集團於2016年10月斥資收購的美國義齒供應商Mirco Dental，去年上半年虧損904.5萬元，然而今年上半年已實現轉虧為盈，錄得249.8萬元利潤。魏聖堅表示，經過多年整頓管理，相信Mirco Dental將有望為集團提供持續的正利潤貢獻，預計未來美國市場增長會超越歐洲。

現代牙科於香港成立，主要從事生產及經銷假牙醫材，業務遍及歐洲、大中華、北美及澳洲。現代牙科2019年上半年營業額逾11.7億港元，營收來源主要為歐洲市場，佔整體營收39.6%；而北美、大中華、以及澳洲市場分別佔30.6%、20.6%及8.3%。

記者：溫藹紅

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