港股今早做好，恒指升上個半月高位，恒指高開102點後高位爭持，早市中段發力，半日收報26983點，升316點或1.19%；國指升0.99%。大市半日成交447億元。

友邦（1299）公布第三季業績，香港業務的新業務價值錄得雙位數字下跌，撇除香港，集團的新業務價值增長14%，股價升逾4%，騰訊（0700）升1.6%，成為升市火車頭。科網、汽車股受捧，美團（3690）升7%，吉利（0175）升逾4%。醫藥、濠賭股向好，中生製藥（1177）銀娛（0027）升逾2%。物業管理、教育、電子產品部件等股亦做好。

除了市場焦點股之外，在高位經過3個多月整固的藥明生物（2269），今早向上突破，可予留意。藥明為生物藥科技的一站式服務平台，為客戶提供發展、開發及生產生物藥，即是提供由概念到商業化生產的全過程服務。

受到內地生物藥企對創新的強大需求，加上法規變化加快創新生物藥審批，中港對生物藥的融資渠道支持，令藥企轉向更具成本效益、高效的綜合外包模式。藥明受到市場龐大需求，業績持續錄得強勁增長。

股價方面，藥明今早向上突破創年多新高，上望將為去年高位約98元高位，短線可靠近85元入市，低收則可先行離場。

劉思明

明報資深評論員