中美貿易談判有進展，加上公布季績後友邦（1299）升幅擴大，刺激恒指高開102點後，升幅擴大至最多338點，高見27005點，恒指半日升316點或1.19%，報26983點，成交金額447億元；國指升103點或0.99%，報10569點。匯控（0005）剛公布遜預期的業績，留意其午後表現，或影響大市，匯控半日升0.65%，收報62.05元，貢獻恒指17點。

走勢上，恒指守住10天線(26726點)，並逼近100天線(27022點)。

吉利（0175）升4.23%，收報14.78元，是升幅最大的藍籌，長和（0001）跌0.62%，收報71.75元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低3點；友邦升4.21%，收報77.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻107點。

友邦今早公布季績，摩通指友邦提早近三周公布季績數據不常見，但有助消除市場對其第三季新業務存挑戰的關注。認為友邦整體業務保持彈性及在增長軌道，維持對其「增持」評級，目標價100元。

新股亞盛醫藥（6855）今日上市，半日收市報43.25元，較招股價34.2元，高出26.4%。

深港通下的港股通股票名單調整，今日納入小米集團（1810）、美團點評（3690），小米半日收報9.23元，升1.87%；美團半日收報96.75元，升6.8%。

國家主席習近平表示，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。區塊相關股上升，桐成控股（1611）半日升31%，報5.12元；雄岸科技（1647）升25.5%；眾安在線（6060）升10.5%；美圖（1357）收報2.02元，升15.4%。

港鐵（0066）證實已安排屯馬線一期（大圍至啟德段），於今日起試營運，通車日期則有待落實。港鐵升1.23%，收報45.1元。

長城汽車（2333）第三季錄得純利14億元人民幣，同比大增5.07倍，按季則升88.24%，主要因為銷量增長及成本控制能力進一步加強等所致。股價高開逾8%後愈升愈有，最高見6.26元，升14.4%，見近半年高位，收市報6.12元，升11.8%。

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