中國電信（0728）公布，首三季EBITDA為919.73億元人民幣（下同），按年升 13.8%﹔純利183.89億元，按年跌3.4%，若剔除中國鐵塔在2018年第三季度上市一次性收益，按年則升2.5%。

集團首三季度經營收入為2,828.26億元，按年跌0.8%，其中服務收入為人民幣 2,714.84 億元，按年升2.5%。

集團首三季移動用戶數為3.3億戶，按年增12.4%，淨增 2,743萬戶，其中4G 用戶數為2.75億戶，按年升19.5%，淨增 3,294 萬戶﹔手機上網總流量按年升84.5%，4G 用戶月均DOU達到7.6GB，平均每月每戶移動服務收入(ARPU)降幅較上半年有所收窄。

有線寬帶用戶數為1.53億戶，按年增6.1%，淨增 687 萬戶。集團指，寬帶接入收入降幅較上半年略有放緩；智慧家庭產品服務體系逐步構建，對寬帶綜合 ARPU3 形成持續拉動﹔固定電話用戶數為1.12億戶，按年跌5.1%。

中電信早市微跌0.29%，報3.47元。

其他報道：

【獅王放榜】匯控：放棄明年有形股本回報逾11%目標 或有重大撥備

【獅王放榜】匯控第三季少賺12% 遜預期