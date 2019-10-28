匯豐控股（0005）表示，今年餘下時間收入環境較2019年上半年更具挑戰性，收入增長前景轉弱的程度超出年中時的預測。因此，匯控不再預期能於2020年達到有形股本回報超過11%的目標。

匯控續稱，將採取調配行動，將資本調離回報偏低的業務，並因應所採取的行動調整成本基礎。有關行動以及如果收入環境持續惡化，可能導致2019年第四季以至後續期間出現重大撥備，包括可能作出商譽減值及額外重組準備。該行認為，整頓回報偏低的業務以及減少風險加權資產，可讓資本及資源轉投至增長較高和回報機會較大的市場。

匯豐今年首9個月列賬基準收入增加 4%。經調整收入增加4.8%。受經濟持續不明朗導致市場活動減少影響，環球銀行及資本市場業務的經調整收入下跌 7%。

支出方面，首9個月列賬基準營業支出減少1%。經調整營業支出增加 2.6%。2019 年首九個月的經調整收入增長率與支出增長率之差為正2.2%。

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