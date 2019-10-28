匯豐控股（0005）公布，第三季股東應佔利潤下跌24%，降至30億（美元，下同），反映市場環境嚴峻。列賬基準除稅前利潤下跌 18%，降至48億元，當中已計及額外的客戶賠償準備6.06億元及遣散支出1.2億元。經調整除稅前利潤下跌12%，降至53億元。期內匯控亞洲列賬基準除稅前利潤增加4%，至47億元，其中香港業務表現強韌。

今年首9個月列賬基準除稅前利潤增加4%，至172億元；經調整除稅前利潤增加5,000萬元，至179億元。

每股盈利57美仙。2019年首九個月的有形股本回報（年率）為 9.5%。匯控表示，擬維持股息，並將普通股權一級比率維持在14%以上。

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