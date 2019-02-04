香港社會運動持續4個多月，令從事零售及餐飲的中小企備受打擊。中國經濟放慢、轉型及中美貿易戰，亦令香港大企業的國內業務轉差。內地外闖的企業近年因管理問題，亦有清盤危機。有「清盤王」之稱的德勤中國副主席黎嘉恩認為，三類企業前景轉差，都會打擊香港，他對未來兩年都不樂觀。9月起企業被清盤、接管等數據都在上升，他更預期寒冬期有機會拖長，有可能會成為他入行20、30年以來最差。

明報記者 陳偉燊

黎嘉恩表示：「中美貿易戰持續，令資金不再貿然流入香港；內地經濟轉型，要剷除殭屍企業；全球經濟表現不明朗，產生骨牌效應；中國經濟放緩，再加上香港政局不穩，沒有一樣事情正面。自己在這行工作20、30年，今次可能是見過最差的情况」。他所見除了香港中小企生意受政局及社會運動困擾致多了食肆倒閉外，零售、旅遊、酒店及運輸亦受影響，香港大企業在內地的投資也因當地經濟轉差而受波及。但是本地大企業視乎所屬行業，他認為，未致過不了今次調整周期。

貿戰終結無期 失業料增加

按今年首9個月數據顯示，黎嘉恩說，在港提交破產呈請書者達5940宗、發出接管/破產令亦達5662宗；提交強制清盤呈請書則有302宗，發出清盤令187宗。即使這未及2003年SARS般差，他卻指出，數據反映破產及接管個案其實在過去一年已在增加，但尚未反映近期社會不穩所觸發的企業財困個案，因此他估計還需時反映實况，暫時幸好員工遭欠薪不致太多。他估計未來破產數目會更多，更多人會失業。

但是香港近期局勢夾雜人為因素，因此他難言個人破產情况會否較03年惡劣。由於他無法掌握中美貿易戰何時完結，內地經濟又正轉型中，難以評估今次香港經濟調整歷時多久，「最樂觀起碼有兩年」。

今次經濟調整，黎嘉恩認為與過往最大分別是，內地經濟規模過去10年大了很多，多了跨國經營的內地企業面對經營問題，令處理難度大增，例如出現將所有資產抵押、剩餘資產不多、營運情况很差，致沒有人願意接手的個案。對於10月上旬溫州中院聯合平陽縣法院通報內地首例個人破產個案，他認為屬好事，但是還要逐步建立制度，做好登記、確立跟進程序，甚至將破產人的財產移交銀行管理，以阻嚇破產人到其他地方再舉債。

籲老闆多更新財務數據

為配合清盤、接管、重組及正增加的法證調查需求，黎嘉恩指德勤團隊已按年增加約15%人手至現時約400至500人。預防勝於治療，他忠告中港企業東主：「要渡過經濟調整，有需要開源節流、小心投資、完善內部管理、時常更新財務數據、提防受客戶拖累以至避免依賴少數客戶，及在遇到問題時盡快尋求專業協助。」

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