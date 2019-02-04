港股今早隨外圍高開102點或0.39%，報26770點，成交金額25億元；國指今早高開53點或0.52%，報10520點。區塊鏈股急升。

碧桂園（2007）升2.62%，報10.96元，是升幅最大的藍籌，平保（2318）跌0.99%，報90元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低15點。公布季績的友邦（1299）升1.47%，報75.85元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻37點。

友邦（1299）公布第三季業績，按固定匯率計算，新業務價值上升1%至9.80億美元，內地繼續成為增長最快的市場分部，而香港業務第三季新業務價值錄得雙位數字下降。友邦開市升1.47%。

國家主席習近平24日主持中共中央政治局關於區塊鏈技術的集體學習時指示，要把區塊鏈作為核心技術自主創新的重要突破口，加大投入力度，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展。中金指，目前大部分區塊鏈行業企業仍處於探索商業模式的階段。66家中資股有區塊鏈相關業務，其中市值較大的企業包括阿里巴巴、騰訊（0700）、中國平安（2318）、眾安在線（6060）等。騰訊開市跌0.06%，報316.4元；平保跌0.99%；眾安在線開市報28元，升7.6%；美圖（1357）開市報2.17元，升24%；桐城控股（1611）開市報5.8元，升49%。

雄岸科技（1647）今公布其全資附屬公司雄岸偉成，與杭州嘉楠耘智信息科技（下稱嘉楠）訂立戰略合作框架協議，擬於2020年12月底前向嘉楠採購，或代表嘉楠經銷累計不超過1.5億美元（11.7億港元）的區塊鏈（Blockchain）設備，而嘉楠將向雄岸偉成提供相應的優惠價格及技術指導。開市報0.66元，升53.4%。

國家統計局公布工業企業財務數據，今年首三季全國規模以上的工業企業利潤總額按年下跌2.1%。從三個季度來看，首季按年下跌3.3%；第二季下跌1.9%；第三季下跌1.8%，按年跌幅呈逐季收窄趨勢。不過單月計，受工業品出廠價格跌幅擴大、銷售增長放緩等因素影響，9月份規模以上工業企業利潤按年下降5.3%，跌幅較8月份有所擴大。

復星醫藥（2196）公告指，經遼寧省藥品檢驗檢測院抽檢，集團旗下子公司蘇州二葉製藥生產的一批次藥品「注射用哌拉西林鈉他唑巴坦鈉」不符合含量規定，公司已將市面上5.24萬枝存貨全部召回，另有16.52萬枝已銷售，銷售收入為176萬元人民幣。開市報21.8元，無升跌。

重慶鋼鐵（1053）公布，截至9月底，首三季錄得淨利潤7.19億元人民幣，按年大幅下跌51.36%。開市報0.95元，無升跌。

其他報道：

【開市焦點】港股ADR升107點 留意友邦、區塊鏈相關股

【公司業績】友邦第三季新業務價值升1% 香港業務雙位數字下降