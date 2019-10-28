友邦（1299）公布第三季業績，按固定匯率計算，新業務價值上升 1%至9.80億美元，專屬代理和銀行保險渠道的增長被香港的零售獨立財務顧問渠道的新業務價值大幅下降所抵銷，不計入香港業務，新業務價值增長14%。總加權保費收入上升8%至81.68億美元。

年化新保費減少8%至14.44億美元；新業務價值利潤率增加6.0個百分點至67.0%；主要是由產品和地區業務組合兩者的正面變動以及營運假設變動所帶動，並反映了中國內地稅務法規變動，調高佣金支出的稅務扣減帶來的正面影響。按新業務保費現值基準呈報的利潤率由2018年第三季的10%上升至12%。

香港業務第三季新業務價值錄得雙位數字下降。本地客戶新業務價值的雙位數字增長被來自中國內地訪港客戶的新業務價值下降所抵銷；與已公佈的七月及八月整體訪港旅客人數下跌走勢大致相約。

內地繼續成為增長最快的市場分部，新入職代理和活躍代理人數進一步增加。友邦又指，在天津市和河北省石家莊市新開設的營銷服務部早期業績令人鼓舞，在繼續準備工作，以期在適當的時候進一步擴展地域覆蓋範圍。

友邦展望，強勁的內部需求動力及亞洲主要人口結構的發展趨勢，繼續為保險業務的長遠前景提供正面的結構性支持。不過，部分市場正面對利率偏低環境、消費者信心下跌，以及政治及貿易緊張局勢加劇的挑戰。其中，來自中國內地訪港客戶人數下降繼續影響銷售。不過又預計，鑑於私人保險滲透率和社會福利覆蓋處於低水平，市場對友邦保險的保險產品需求將長期持續增長。將把握亞洲人壽和健康保險領域的巨大長期機遇。

另外，友邦又提到，注意到市場上流傳一些聲稱與公司個別業務單位首三個季度相關資訊。該些資訊並不完整，且不準確地反映相關業務單位或公司於期內的財務表現。有鑑於此，公司提前公佈2019年第三季新業務摘要，以確保公司證券交易的市場維持有序。