中國投資公司董事長彭純今日出席上海外灘金融峰會表示，隨著一帶一路項目陸續落實，截至今年4月份，中國企業對沿線國家直接投資超過900億美元（約7020億港元），吸引26個國家和26個國際組織參與共建。

彭純指出，中國作為世界工廠，對外開放程度愈漸加大，有助於推動經濟轉型升級，深度融入全球分工體系，和產業鏈、創新鏈、價值鏈中，愈來愈多國內優秀企業會通過對外投資走出去，探索整合國內外資源，在國際競合中不斷發展。

他又表示，中國擁有世界上規模最大及成長最快的中等收入群體，有龐大消費增長潛力，令境外企業不斷擴大在華投資，去年在全球跨國直接投資下降的情況下，中國實際利用外資仍保持增長，跨境投資已經成為中國進一步深化改革開放的重要方式。

隨近年保護主義或單邊主義抬頭，彭純認為，國際投資正面臨著新的風險和挑戰，包括宏觀經濟形勢趨向多變、國際投資規則碎片化加劇等，全球經濟同步放緩，中美經貿摩擦及英國脫歐等事件，令經濟衰退風險開始上升；此外，全球向來缺少統一的投資規則體系，國際投資爭端數量與規模急劇上升，投資環境面臨較高的不確定性。