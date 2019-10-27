國家統計局今公布工業企業財務數據，今年首三季全國規模以上的工業企業利潤總額按年下跌2.1%。從三個季度來看，首季按年下跌3.3%；第二季下跌1.9%；第三季下跌1.8%，按年跌幅呈逐季收窄趨勢。不過單月計，受工業品出廠價格跌幅擴大、銷售增長放緩等因素影響，9月份規模以上工業企業利潤按年下降5.3%，跌幅較8月份有所擴大。

國家統計局工業司高級統計師朱虹分析指，首三季度的工業企業效益出現結構性改善，主要源於三種因素，一是利潤增長行業增多。今年首9個月，41個工業大類行業中，30個行業的利潤按年有增長，較首8個月增加2個；當中4個行業的利潤分別按年錄得較大增長，包括非金屬礦物製品業增11.8%、電氣機械和器材製造業增13.5%、電力熱力生產和供應業及酒飲料和精製茶製造業分別增13.7%和17.2%，合計拉動整體工業企業利潤按年增長2.7個百分點。

二是高技術製造業和戰略性新興產業利潤增長加快。今年首9個月，高技術製造業和戰略性新興產業利潤按年分別增長6.3%及4.6%，增速較首8個月分別加快3.5個百分點及1.6個百分點。

三是汽車電子行業利潤回暖，帶動裝備製造業利潤增速由負轉正。今年首9個月，汽車製造業利潤按年下降16.6%，跌幅較首8個月收窄2.4個百分點；計算機通信和其他電子設備製造業由首8個月的跌勢轉為首9個月增長3.6%。受上述兩個行業利潤回暖影響，裝備製造業利潤由首8個月下降0.7%，轉為首9個月增長0.9%。

記者：溫藹紅