香港航空財務問題未解決，觸發監管機構再度開腔。空運牌照局今晚發出公布，指鑑於香港航空持續出現的財政問題，空運牌照局在過去一段長時間一直密切審視該公司的情況，並多次根據《空運（航空服務牌照）規例》（《規例》）（第448章附屬法例A）要求香港航空向牌照局提交財政改善計劃。

牌照局在考慮香港航空最近提交的資料後，認為香港航空目前的財政問題依然未有改善跡象，情況令人關注。牌照局在今日的會議後決定，要求香港航空立即採取實際行動以在短期內有效地改善其財政狀況。否則，牌照局會按情況考慮根據《規例》採取適當的行動。但公布未有交代適當的行動是甚麼。

今年7月港航主要股東之一鍾國頌接受查詢時指，港航股東爭拗已平息，快可引入新策略投資者。當時有傳中信集團旗下公司、國企無錫市交通產業集團和唐英年家族等組成的中港財團正洽購香港航空股權。但事件一直未有下文。

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