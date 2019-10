next

「If we burn, you burn with us.」電影《飢餓遊戲》的經典對白,成為抗爭者掛在嘴邊的口號,意譯即是你我熟悉的「我要攬炒」。「攬炒」不是空話亦不是口號式宣傳, 而是2020年定必出現的焦土經濟,問題是對20歲以下的抗爭者而言,焦土經濟是什麼?到來又會是什麼景況?

為什麼特別強調20歲以下的年輕抗爭者?因為要數近半世紀最嚴重最漫長的經濟衰退,非1998年至2003年這段長達68個月的通縮期莫屬,也就是回帶到22年前的亞洲金融風暴,香港在受到衝擊後面對長逾5年的漫長復元期。

且以1998年與2003年作對比,1998年首季整體勞動人口達到327.28萬人,其時失業人口及失業率分別是10.62萬及3.2%,但到了2003年第一季情況已急速惡化,整體勞動人口雖然升至350.35萬人,但失業人口及失業率分別達到25.98萬人及7.4%。

以年齡層分析這25.98萬名失業人口的話,會發現失業問題幾乎橫跨幾代人,其中20至39歲人士的比例達46%,而40至59歲人士比例則達44.7%。以教育水平分析的話,小學程度人士為重災區,失業率達到10.6%。

失業率上升的影響廣泛,除了基本生活外要數資產價格,樓價指數及租金指數在1998年及2003年,分別由117.1及112.6急跌至61.6及73.6,香港在這5、6年間亦進入了萬劫不復的通縮期。通縮的問題在於令貨幣流通速度(Money Velocity)減慢,因為當你知道下星期、下個月甚至下年購物的價格(例如買衫)消費會越來越平,最終不願意消費,結果失業高企及減少消費下令經濟活動陷入停頓。

以實際例子講講,1998年1月每千克(Kg)石斑魚的價格是91.13元,但到了2003年1月已跌至67.41元,跌幅達到26%;以豬扒價格計的話則由53.36元減少至38.28元。

個人認為,香港焦土經濟已經開始,特別是你看到醫院在病人減少(主要是內地病人)下停止招聘、報攤在遊行下停業影響雜誌報章銷情、有關情況會在2020年全面擴散,這點可以由企業裁員看到。

大家要注意的是,我不會責怪任何示威者,而是希望大家知道「攬炒」到來下各行各業的真實情況,特別是需要為這些日子作好準備。2003年第一季失業率超過7%,其中有45.7%人士持續失業3個月或以上,平均失業中位數是82日,你最少要為自己準備3個月至6個月的儲備金。

李鴻彥

其他觀點