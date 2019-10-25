「If we burn, you burn with us.」電影《飢餓遊戲》的經典對白，成為抗爭者掛在嘴邊的口號，意譯即是你我熟悉的「我要攬炒」。「攬炒」不是空話亦不是口號式宣傳， 而是2020年定必出現的焦土經濟，問題是對20歲以下的抗爭者而言，焦土經濟是什麼？到來又會是什麼景況？

為什麼特別強調20歲以下的年輕抗爭者？因為要數近半世紀最嚴重最漫長的經濟衰退，非1998年至2003年這段長達68個月的通縮期莫屬，也就是回帶到22年前的亞洲金融風暴，香港在受到衝擊後面對長逾5年的漫長復元期。

且以1998年與2003年作對比，1998年首季整體勞動人口達到327.28萬人，其時失業人口及失業率分別是10.62萬及3.2%，但到了2003年第一季情況已急速惡化，整體勞動人口雖然升至350.35萬人，但失業人口及失業率分別達到25.98萬人及7.4%。

以年齡層分析這25.98萬名失業人口的話，會發現失業問題幾乎橫跨幾代人，其中20至39歲人士的比例達46%，而40至59歲人士比例則達44.7%。以教育水平分析的話，小學程度人士為重災區，失業率達到10.6%。

失業率上升的影響廣泛，除了基本生活外要數資產價格，樓價指數及租金指數在1998年及2003年，分別由117.1及112.6急跌至61.6及73.6，香港在這5、6年間亦進入了萬劫不復的通縮期。通縮的問題在於令貨幣流通速度（Money Velocity）減慢，因為當你知道下星期、下個月甚至下年購物的價格（例如買衫）消費會越來越平，最終不願意消費，結果失業高企及減少消費下令經濟活動陷入停頓。

以實際例子講講，1998年1月每千克（Kg）石斑魚的價格是91.13元，但到了2003年1月已跌至67.41元，跌幅達到26%；以豬扒價格計的話則由53.36元減少至38.28元。

個人認為，香港焦土經濟已經開始，特別是你看到醫院在病人減少（主要是內地病人）下停止招聘、報攤在遊行下停業影響雜誌報章銷情、有關情況會在2020年全面擴散，這點可以由企業裁員看到。

大家要注意的是，我不會責怪任何示威者，而是希望大家知道「攬炒」到來下各行各業的真實情況，特別是需要為這些日子作好準備。2003年第一季失業率超過7%，其中有45.7%人士持續失業3個月或以上，平均失業中位數是82日，你最少要為自己準備3個月至6個月的儲備金。

李鴻彥

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