銀行陸續推稅貸優惠，以往多數銀行的最低年利率，都是借得最多的一群才受惠，但東亞銀行（0023）今日推出的優惠，最低1.78厘，不止是全城最低，而且只借50萬元便可享有此利率。

東亞銀行指，假設貸款額50萬元或以上，以12個月還款期計算，可享最低1.78厘，免手續費。不過，這只適用於顯卓理財客戶，而且必須於須於指定稅季貸款申請平台連結申請、輸入指定推廣編號或致電申請熱線。貸款額最多為申請人月薪的14倍或400萬元。

若非顯卓理財客戶，最低年利率為2.01厘（包括現金回贈），門檻同樣是貸款額50萬元。若以較低貸款額計，假設借20萬元，顯卓理財客戶的年利率為2.23厘，亦是目前6間銀行中最低的。一般客戶則為2.59厘。

目前星展的最低稅貸年利率同樣為1.78厘，東亞與星展暫時同屬全城最低，但星展的入場門檻高，要貸款額150萬元或以上才可享最低利率。目前已推出稅貸優惠的銀行，還包括工銀亞洲、花旗、富邦及華僑永亨信用財務。

記者：廖毅然

其他報道：

【遜預期】農行第三季多賺4.32% 惟營業收入下跌

【盈警】英皇國際發盈警 港營商困難投資物業估值跌

【共渡時艱】麗新：部分食肆租户生意跌4-5成 或提供租金豁免

【華為風波】網傳任正非用iPad Pro 網民:賣華為是工作 買蘋果是生活

【保持謹慎】和記港口首三季純利跌16% 香港吞吐量跌5%

【共享工作室】WeWork內地競爭對手優客工場申請美國IPO

【季度業績】中車時代首三季多賺1.5%

【季度業績】交銀首三季多賺近5% 不良貸款餘下降

【季度數據】東方海外第三季總貨運量升4.1% 收益增5.8%

【公司業績】工行首三季純利增半成