【符預期】農行第三季多賺6.1% 惟營業收入下跌
文章日期：2019年10月25日 18:42
農業銀行（1288）公布第三季業績，純利按年多賺6.1%至592.26億元（人民幣，下同），合乎市場預期。不過，農行淨利息收入和手續費收入增長疲弱，加上交易淨收入減少，導致營業收入下跌0.16%，至1519.36億元。
作為內地銀行主要收入來源，農行淨利息收入按年上升為1.04%，首三季增長為1.42%。淨手續費收入則按年上升1.24%，相對首三季增長12.02%放慢。撥備前利潤為1022.15億元，按年跌2.27%，惟資產減值損失按年少撥14.89%，至307.36億元，保持盈利增長。
資產質量方面，截至第三季末，不良貸款餘額為1882.36億元，較上年末下降17.66億元；不良貸款率21.42%，較上年末下降0.17個百分點；撥備覆蓋率3281.26%，較上年末上升29.08個百分點。
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