英皇國際（0163）發盈警，集團預計截至九月底的中期將錄得綜合虧損淨額，主要受到全球政治紛爭及本地社會事件，導致本地營商環境困難，因而使市場零售及商業租金均承受下行壓力，集團投資物業公允價值出現變動而預計錄得顯著公允價值虧損。

由於公允價值調整所產生之公允價值虧損為非現金項目，故不會對集團之現金流構成直接影響。撇除投資物業公允價值調整的影響，預計中期綜合核心盈利較去年同期溫和下降。

英皇國際於本港持有一籃子投資物業，包括位於銅鑼灣羅素街8、20、22–24及50–56號、波斯富街76號及駱克道474–476、478–484、507、523號；尖沙咀彌敦道81、83號、海防道35–37號及漢口道25–29號；淺水灣thepulse；半山輝煌臺零售商舖、北角健威坊購物商場零售商舖；以及屯門新都商場3樓零售商舖 。

商業及辦公、工業大樓則有灣仔英皇集團中心及中國華融大廈；中環英皇商業中心；葵涌國瑞路45–51號 之大樓；觀塘新傳媒集團中心；以及沙田穗禾苑的商業及停車場綜2合大樓。

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