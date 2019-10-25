和記港口公布第三季表現，純利2.32億元，按年跌2.9%，首三季純利跌16%，跌至4.65億元。收入方面，第三季升0.1%，至30.29億元，首三季則跌0.4%至84.5億元。

首三季總吞吐量，按年減少1%，其中鹽田港跌3%，而香港國際貨櫃碼頭有限公司（HIT）、COSCO-HIT碼頭及亞洲貨櫃碼頭有限公司（ACT）（統稱HPHT Kwai Tsing）合計吞吐量則跌5%。

第三季運往至美國的貨櫃按年減少8%，而運往歐盟的則按年升6%。鹽田港增長的主要是空箱及轉運貨櫃，但運往美國的則下跌。而HPHT Kwai Tsing則是亞洲內部及轉運貨櫃下跌。

和記港口指，環球貿易在貿易戰戰情持續緊張，以及生產、商業活動放慢而變得呆滯。地緣政治風險上升、經濟風險，以及一些不確定性，例如英國脫歐、中東問題，均對全球經濟增長造成拖累。

出口至美國的貨品仍然疲弱，中美貿易談判亦影響第三季表現。雖然雙方重新談判，但不認為貿易分歧會於短時間內化解，並會持續影響和記港口的表現。公司對前景保持謹慎(cautious)，並會保持成本及提升效率以應對挑戰。

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