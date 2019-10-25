本港示威持續逾4個月，麗新（0488）高級副總裁林顥伊表示，旗下商場確有個別商户受到影響，特別是食肆商户，有商户生意跌達40-50%。集團作為業主，希望亦可以與租户共渡時艱，將會按個別個案決定，不排除提供租金豁免等幫助，但非整集團一刀切全盤減免。

集團旗下的海洋公園萬豪酒店自二月開幕至七月，主攻本地客，周六至周日的入住率約90-100%，平均房租1700-1800元，周一至五入住率50-60%，平均房租約1000元，折合平均入住率約七成。戲院業務仍具韌性及穩定。

《施政報告》提出放寬首置客九成按揭，麗新發展（0488）副主席周福安及麗新集團高級副總裁林顥伊表示，措施有助年輕人置業，集團亦會把握機會趁勢推盤，包括將筲箕灣西灣河街9號「逸瑆（Monti）」及藍塘傲貨尾推出。而逸瑆（Monti）料定價與以前相約，但會提供傢私或樓價折現。

麗新集團企業融資及投資者關係高級副總裁潘家偉指，放寬按保確有助增加購買力，放大需求，但本港問題是土地供應不足，故小陽春一定有，但是否重大利好需時觀察。林顥伊則表示，由於大環境、貿易戰對本港仍具挑戰，集團在投地上會保守，遇上合適項目會積極出價。

麗豐（1125）方面，集團已開始出售中山項目，總貨值約50億港元，而上海項目則待預售證審批，料同樣可於新財年推售，貨值10億港元。

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