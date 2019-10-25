工商銀行（1398）公布，截至今年第三季，集團錄得股東應佔利潤837.81億元（人民幣．下同），同比增5.8%；每股收益0.24元。今年首三季，集團錄得純利2517.12億元，按年增5.04%，每股收益0.71元。

今年首三季，工行錄得營業收入5846.84億元，同比增長8.3%；利息淨收入4531.46億元，同比增長6.97%；非利息收入1315.38億元，同比增長13.15%，其中手續費及佣金淨收入1246.35億元，同比增長9.58%。營業費用1300.19億元，同比增長6.11%。

集團總負債27.76萬億元，比上年末增加9.47%。客戶存款23.37萬億元，比上年末增加9.15%。從結構上看，定期存款11.96萬億元，活期存款10.94萬億元，其他存款2258.5億元，應計利息2342.2億元。期內，不良貸款餘額2397.85億元，不良貸款率1.44%，比上年末跌0.08個百分點。撥備覆蓋率198.09%，比上年末提高22.33個百分點。

核心一級資本充足率12.93%，一級資本充足率14.16%，資本充足率16.65%。

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