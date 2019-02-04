大市失守10天線，成交金額亦下降，多隻業績股表現波動。恒指今早低開2點，已成為全日高位，其後大市最低曾跌至26621點，跌176點，收市跌130點或0.49%，報26667點，跌穿10天線26680點，成交金額672億元，較上日減少2.2%；國指跌66點或0.63%，報10466點。

石藥（1093）升5.66%，收報18.28元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻13點；平保（2318）跌3.86%，收報90.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低61點。

平保第三季雖然多賺50%，但仍遭市場看淡，其中，花旗認為業績只是好壞參半，且正應對壽險業務調整帶來的成長之痛。平保低開1.7%，報92.9元，已成為全日最高位，其後反覆向下，並以接近全日最低位收市。

炒業績亦包括中海油（0883）及中海油服（2883）。中海油則因為富瑞指，境外新宣布的綠地項目可能會讓公司再次成為一家增長型公司，刺激中海油高開0.6%，收市仍升0.17%，收報12.08元。

而由於中海油的資本開支按年上升27.9%，憧憬中海油服將受惠，中海油服更大升4.3%收市，收報10.48元。

大家樂（0341）昨日發盈警，預期截至9月30日的6個月純利將按年減少約三分之一，股價今早低開2.77%後，跌勢擴大，最低曾見19.6元，跌9.25%，創十年來最大的交易時段跌幅。收市報20.55元，跌4.8%，成交金額4343萬元。

彭博引述知情人士報道，匯控（0005）持續執行減少支出計劃，將著手在中東、北非和和土耳其地區進行新一輪裁員，或裁減數百名員工。匯控跌0.32%，收報61.65元。

百威亞太（1876）首三季IPO及重組開支9200萬美元，拖累首三季純利跌5.1%，第三季跌23.4%，百威亞太今早低開5.2%，其後最多挫7.7%，收報29.7元，跌2.6%，成交金額13.1億元。

恒指過去5個交易日累跌0.19%或52點，表現最佳的是金沙中國（1928），累升5.4%，其後為石藥及中人壽（2628），分別累升5.06%及4.16%。而表現最差的是宣布配股的潤地（1109）累跌7.4%，其後為騰訊（0700）及聯通（0762）分別跌4.35%及4.09%。

國指過去5個交易日累跌0.69%或73點，表現最佳的是石藥，其次為中人壽，再次為中信銀行（0998），累升3.6%。最差的同樣是潤地，而其後為龍湖（0960）跌5.46%，及騰訊。

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