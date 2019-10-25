報道指，中國或要求美國取消關稅，以換取中方農業採購。

路透引述多名知悉中美磋商情況的消息人士報道，美國與中國的經貿高層官員周五將討論中方擴大採購美國農產品計劃，但作為交換條件，中國將要求美國撤消部分現有及計劃中的加徵關稅措施。

美國貿易代表萊特希澤、美國財長梅努欽及中國副總理劉鶴周五將通電話，這是雙方為結束中美貿易戰而安排的最新一次高層溝通。

美國總統特朗普10月11日宣布達成中美貿易第一階段協議之後，雙方目前正設法就協議文本達成一致，以便及時讓特朗普與中國國家主席習近平下個月在亞太經合組織(APEC)智利峰會完成簽署。

目前為止，根據第一階段貿易協議，特朗普只同意取消10月15日對2500億美元中國商品加徵的關稅。不過，兩名駐美國的消息人士指出，為達成協議，北京方面料將要求華盛頓放棄原定12月15日對價值1560億美元中國商品加徵關稅的計劃，其中包括手機，筆記本電腦和玩具。

其中一位消息人士稱，北京還可能尋求取消9月1日起對約1250億美元中國商品徵收的15%關稅。

在一輪失敗的中美談判之後，特朗普於8月徵收該項關稅，使得5500億美元中國輸美商品幾乎全部都遭到懲罰性關稅。

據消息人士指，中國希望回到最初只對2500億美元商品徵收關稅的狀態。

兩位消息人士表示，美國財長努欽和貿易代表萊特希澤可能會在11月3日的星期到訪北京，進行面對面磋商，以設法敲定協議文本。惟美國財政部發言人表示，並沒有作出類似的會面安排。

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