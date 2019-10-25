《經濟日報》引述公司內部電子郵件指，國泰（0293）為鼓舞員工士氣，將向員工提供飛往亞洲目的地的免費航班。國泰及國泰港龍的員工及指定同伴將只需支付相關稅款，且不限次數。

報道指，國泰及國泰港龍的員工可在所有亞洲航點(涉及約逾60個區域航點)當中，選擇免費機票，日期由10月27日至3月28日的冬季航空季度。免費機票只限經濟客艙。而香港快運等附屬公司員工則未有受惠。

道引述國泰航空人事部門董事歐永棠電郵指，計劃旨在回饋員工專業、持續支持。

國泰一直向員工提供機票優惠，大約為正價機票的10分之1，今次免費機票與現有優惠一樣，只限於航班有空餘機位。

國泰昨日宣布推出「尊尚消遙通」票價優惠，乘客可以特惠價格自選兩程國泰商務或特選經濟客艙來回機票，遊覽兩個目的地，優惠覆蓋超過90個短、中、長途航點，包括美國、加拿大城市，售票日期由即日起至11月5日，首段旅程必須於今年11月1日至明年3月31日期間出發。

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