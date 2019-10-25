恒指下跌119點，中午收報26678.92點，成交金額367億元。港股繼續日升日跌之勢，騰訊（0700）跌至重要支持位後開始有抗跌力，但公布第3季營運數字的平保（2318）跌3%，連帶友邦（1299）亦受累跌0.73%。濠賭股表現較佳，金沙中國（1928）績後持續強勢。發盈警的大家樂（0341）股價跌5.32%，撇除新收購後業績一般的香港寬頻（1310）則跌4.86%。

前期強勢股回勇，平安好醫生（1833）及美團（3690）分別升2.44%及3.5%，新東方在線（1797）亦升3.64%，體育用品股及醫藥股亦反彈。但筆者仍傾向是高位區間震盪，展新升浪機會一般。相對穩定的是港資股，本地地產股普遍靠穩，收租股則因昨日大升逾2%而有所回吐。

受到局勢影響，收租股第3季大幅下挫，太古（1972）、希慎（0014）、九倉置業（1997）等都較高位跌幅達30%。其實早在社運之前，寫字樓租金亦見頂回落，第2季平均下跌0.4%，為5年來首度下跌，中環、灣仔及銅鑼灣領跌。

局勢急轉直下，中資及外資都停止擴張，甚至計劃遷出核心區以削減成本，業績普遍減租留客，8、9月份情況顯著惡化。中環甲廈租金8月份跌1.9%，9月份再跌1.7%至平均每平方呎125元。由於中環減租幅度又大又急，開始連原本受惠搬遷的非核心區也下跌，東九龍租金9月份按月跌0.4%。

根據差估署的寫字樓租金指數，上一次租金下跌周期已是08年的事，當時由08年9月的161.4點，到09年7月129.8點見底，歷時約多於3個季度，幅度約20%。以時間來看，租金應可於明年上半年止跌，只是當年全球救市力度空前，今次各大央行減息放水的效果已不大，同時外資對香港的信心也有所減弱，中美關係也大不如前。但很多時市場在上升周期過份樂觀，下跌周期則過份悲觀，筆者還是相信歷史數據，傾向收租股低位已大致出現，當中太古地產（1972）未來數年績租比率較低，又有港島東和內地項目支撐，可看高一線。

張兆聰

明報首席評論員