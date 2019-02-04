大市繼續沿10天線(26681點)爭持，今早低開2點後，最多曾跌176點，低見26621點，半日跌119點或0.44%，報26678點，失守10天線，成交金額367億元；國指跌59點或0.56%，報10473點。多間公司於業績公布後下挫。

石藥（1093）升2.31%，收報17.7元，是升幅最大的藍籌，同時，亦是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻5點；公布季績後遭大行唱淡，平保（2318）跌3.49%，收報91.25元，是跌幅最大的藍籌，同時亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低56點。

花旗指，平保第三季度業績好壞參半，公司正在應對壽險業務調整帶來的成長之痛，不過維持「買入」評級不變，目標價106元。平保昨日收市後公布第三季多賺近50%至318.9億元人民幣。

中海油（0883）同樣於昨日公布第三季數據，富瑞指在中國境外新宣布的綠地項目可能會讓公司再次成為一家增長型公司，維持「買入」評級，目標價16.50元。富瑞預計，中海油將達到或超過其2019年全年產量預期的上限。中海油收報12.16元，升0.83%。

中海油同日公布資本開支達到約人民幣195.3億元，按年上升27.9%。富瑞指，預期中海油服（2883）將受惠，維持對中海油服「買入」評級，目標價12.75元。中海油服半日升4.7%，報10.52元，曾高見10.54元，創52周高。

大家樂（0341）昨日發盈警，預期截至9月30日的6個月純利將按年減少約三分之一，股價今早低開2.77%後，跌勢擴大，最低曾見19.6元，跌9.25%，創十年來最大的交易時段跌幅。收市報20.45元，跌5.3%，成交金額2896萬元。

彭博引述知情人士報道，匯控（0005）持續執行減少支出計劃，將著手在中東、北非和和土耳其地區進行新一輪裁員，或裁減數百名員工。匯控半日跌0.24%，收報61.7元。

百威亞太（1876）首三季IPO及重組開支9200萬美元，拖累首三季純利跌5.1%，第三季跌23.4%，百威亞太今早低開5.2%，其後最多挫7.7%，半日收報29.9元，跌1.9%，成交金額9.4億元。

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