特區政府憲報刊登《指明牌照分配排放限額第八份技術備忘錄》(《第八份技術備忘錄》)，進一步減低發電廠在2024年及以後空氣污染物的排放，有助改善香港及珠江三角洲地區的空氣質素。

新一份技術備忘錄是根據《空氣污染管制條例》頒布，把電力行業於2024年及以後的二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的每年排放總量上限分別收緊至3150噸、12,430噸和391噸。與上一份備忘錄內所載列的2022年電力行業排放總量上限比較，二氧化硫、氮氧化物和可吸入懸浮粒子的排放，分別進一步收緊40%、29%和20%。

環保署發言人表示，在釐定新的排放限額時，當局已考慮兩間電力公司在2024年或之前把本地燃氣發電的百分比提高至佔整體發電燃料組合約57%的進展、現有燃氣機組氮氧化物排放表現及熱效率的改善進度、各種可再生能源的預計發電量，以及預計耗電量等因素。

環保署會在2021年或之前再次檢討技術備忘錄，確保適時修訂排放限額。

中電（0002）升0.19%，收報81.05元；港燈（2638）中午收報7.73元，下跌1.02%。

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