美國參議員致函國家情報局代理局長，要求對中國應用程式TikTok(抖音短視頻國際版)是否可能對國家安全造成威脅，展開調查。

參議員Tom Cotton和Chuck Schumer致函國家情報局代理局長Joseph Maguire中寫上，中國公司字節跳動旗下TikTok在美國的下載量已超過1.1億次，並且其日益普及的趨勢帶來「國家安全風險，美國不能忽視。

Tom Cotton及Chuck Schumer警告，中國可能會強迫TikTok交出其收集的數據，其中包括用戶內容和通訊、IP地址、與位置有關的數據、設備標識符、Cookies、元數據和其他敏感的個人訊息。

他們指出，即使TikTok表示公司在中國境外運營並將美國數據保留在美國，但字節跳動必須遵守中國法律並移交政府要求的任何數據。他們又指，除了用戶數據安全性，TikTok還可以用於散布虛假訊息，類似於俄羅斯在上屆美國總統大選之前在美國的活動。

本月初，共和黨參議員Marco Rubio致函美國財政部，要求對字節跳動進行國家安全調查。根據市場調查研究機構CB Insights表示，字節跳動估值逾750億美元，是全球最大的初創公司。

TikTok是中國社交媒體平台取得全球成功的罕見例子，其受歡迎程度在第三季度下降，全球用戶下載量按年下跌4%。

《華爾街日報》早前報道，「伊斯蘭國」(IS)武裝分子在TikTok平台上分享血腥視頻，向年輕受眾散播宣傳訊息。報道刊登後，該些視頻已經被刪除，相關的24個帳戶亦已被封禁。

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