百威亞太（1876）公布，截至2019年9月30日止九個月，純利為8.53億美元(下同)，按年跌5.1%，單計第三季則跌23.4%，跌至2.57億元。若以正常化純利計，首三季為9.57億元，升4.9%，第三季為3.1億元，跌2.2%。

所謂的正常化，是指首次公開發售(IPO)相關成本，和重組整合有關的開支。第三季與IPO相關的成本為5000萬元(約3.9億港元)，重組開支為300萬元(約2351萬港元)；而首三季計則分別為8500萬元(約6.6億港元)及700萬元(約5487萬港元)。

首三季收入增長3.1%及每百升收入增長5.7%，主要受各市場持續高端化推動及通過收入管理措施提供支持。

總銷量首三季減少2.5%，主要由於韓國充滿挑戰的行業及競爭激烈的環境嚴峻以及百威在其中佔領導地位的中國夜生活渠道於 2019 年第三季度表現疲軟所致。

百威亞太今早低開5.2%，其後最多挫7.7%，現報29元，跌4.9%，成交金額1296萬元。

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