美股三大指數升跌各異，港股今早低開2點或0.01%，報26795點，成交金額26億元；國指今早低開5點或0.05%，報10527點。

蒙牛（2319）升3.87%，報32.2元，是升幅最大的藍籌，公布季績的平保（2318）跌1.75%，報92.9元，是跌幅最大的藍籌，同時，亦是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低28點。友邦（1299）升0.6%，報75.75元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻15點。

郵儲行（1658）發公告稱，中證監發行審核委員會24日對該行A股發行申請進行了審核。根據審核結果，該行A股發行申請已獲通過。開市報4.98元，跌0.59%。

國泰（0293）推出「尊尚消遙通」票價優惠，乘客可以特惠價格自選兩程國泰商務或特選經濟客艙來回機票，遊覽兩個目的地。開市報9.98元，無升跌。

港鐵（0066）公布九月每月總乘客量為1.27億人次，較去年同期約1.36億人次跌6.58%，總乘客量亦連跌三個月﹔日均乘客量亦按年跌7.44%，至跌461.2萬人次。開市報44.75元，無升跌。

平保公布，今年第三季盈利318.9億元人民幣，按年升49.7%；首3季盈利則錄得1295.7億元人民幣，按年升63%；收入9704.82億元人民幣，按年增長16.7%。

中海油（0883）公布第三季數據，油氣銷售收入約483.4億元，按年上升0.8%，平均實現油價為60.89美元/桶。實現總淨產量124.8百萬桶油當量，同比上升9.7%。資本開支達到約人民幣195.3億元，按年上升27.9%。海油升0.66%，報12.14元。

香港寬頻（1310）公布，截至8月底止年度，集團錄得利潤2.15億元，按年跌46%，經調整淨利潤為5.38億元，同比跌6%；末期股息每股派36仙，同比增20%，全年派息每股70仙，按年增長25%。開市報14.82元，無升跌。

大家樂（0341）發盈警，預期截至2019年9月30日止六個月，純利去年同期減少約三分一。開市報21元，跌2.77%。

今日多隻股份公布業績，包括農行（1288）、長汽（2333）、工行（1398）等。農行開市報3.29元，升1.23%；長汽報5.43元，無升跌；工行無升跌，報5.6元。

百威亞太（1876）第三季溢利為2.51億元，按年倒退23.48%，開市報28.9元，跌5.2%。

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