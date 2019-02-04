【開市焦點】港股ADR跌67點 工行、農行今公布業績
文章日期：2019年10月25日 08:50
美股三大指數表現不一，道指下挫，但科技股為主的納指則升0.81%，標普500亦升0.19%。港股ADR則跟道指下跌，跌67點或0.25%，報26730點。個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.76%，折合報316.59元；匯控（0005）升0.02%，折合報61.86元；建行（0939）跌0.82%，折合報6.3元。
今日焦點股份可留意：
今日多隻股份公布業績，包括農行（1288）、百威（1876）、長汽（2333）、工行（1398）等。
郵儲行（1658）發公告稱，中證監發行審核委員會24日對該行A股發行申請進行了審核。根據審核結果，該行A股發行申請已獲通過。
國泰（0293）推出「尊尚消遙通」票價優惠，乘客可以特惠價格自選兩程國泰商務或特選經濟客艙來回機票，遊覽兩個目的地。
港鐵（0066）公布九月每月總乘客量為1.27億人次，較去年同期約1.36億人次跌6.58%，總乘客量亦連跌三個月﹔日均乘客量亦按年跌7.44%，至跌461.2萬人次。
平保（2318）公布，今年第三季盈利318.9億元人民幣，按年升49.7%；首3季盈利則錄得1295.7億元人民幣，按年升63%；收入9704.82億元人民幣，按年增長16.7%。
中海油（0883）公布第三季數據，油氣銷售收入約483.4億元，按年上升0.8%，平均實現油價為60.89美元/桶。實現總淨產量124.8百萬桶油當量，同比上升9.7%。資本開支達到約人民幣195.3億元，按年上升27.9%。
香港寬頻（1310）公布，截至8月底止年度，集團錄得利潤2.15億元，按年跌46%，經調整淨利潤為5.38億元，同比跌6%；末期股息每股派36仙，同比增20%，全年派息每股70仙，按年增長25%。
大家樂（0341）發盈警，預期截至2019年9月30日止六個月，純利去年同期減少約三分一。
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