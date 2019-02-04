美股業績期，加上連串數據公布，美股指數走勢各異。道指先高後低，高開59點後最多曾升97點，其後向下，最多跌119點，交易時段大部分時間均保持下跌。而標普500指數向上，並續收於3000點之上，接近歷史高位。此前公佈利潤勝預期的微軟股價升1.97%；受到經濟下滑的困擾3M下跌。隔夜美國經濟數據方面，9月份新建住宅銷售放緩，價格中值跌至2017年以來最低。10月份Markit製造業指數意外向上，顯示製造業企穩跡象。9月商業設備訂單連續第二個月下降且低於預期。

道瓊斯工業平均指數收跌28點，跌幅0.11%，報26805點。標普500指數收漲5點，升幅0.2%，報3010點。納斯達克綜合指數收漲66點，或0.82%，報8185點。

3M跌4.07%，報161.89美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低46點，而Visa升2.83%，報176.16元，貢獻道指32點。

科技股方面，蘋果收市報243.58元，升0.16%，谷歌母公司Alphabet收市報1259.11元，升0.11%，亞馬遜收市報1780.78元，升1.05%，Facebook收市報186.38元，升0.12%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.6%，報397點。德國DAX指數收漲0.58%，報12872點；法國CAC 40指數漲0.55%，報5684點；英國富時100指數收漲0.93%，報7328點。