港股小回後反彈，維持近半個月反覆向好趨勢；內地A股調整未完，港股成交不振，難走出困局，資金轉吼落後或低殘股，煤股可以留意，但切記撈底難度高，要量力而為。

恒指高開84點後攀升，以近全日最高位收市，收報26,797點，升231點或0.87%；國指升0.78%。大市成交687億元，低於60天平均逾一成。據《明報》港股數據庫，升跌比率77比23，升逾3%佔上升股份一成；陽燭對陰燭為69比31，大市普遍上升，買盤積極但動力不強。自10月10日以來，大市連續兩三日向好（升多跌少）後就有一日小回（跌多升少），近11日有8日向好，呈現反覆向好趨勢。

本報數據庫追蹤的30個行業，有九成上升，只有零售及教育、中資電力、航空下跌，跌幅小於0.2%。整體有近一半的升幅約1%或以上，博彩及消閒升2%表現最強，其次建築及材料、金屬及礦石升逾1.5%，各有七八成股份上升。

濠賭股做好，中線跑輸同業的永利澳門（1128）、美高梅中國（2282），昨天升4%、5%，表現最佳；相反，中線強勢的新濠（0200）昨升不足2%跑輸同業。處於多年低位的基建股中鐵（0390）、金屬礦石鞍鋼（0347）、五礦資源（1208）急升，中線強勢的華潤水泥（1313）無升跌。

科網教育股見低撈 IGG升近6%

科網、教育股亦見低撈或捧弱勢的情况，處於兩三年低位的IGG（0799），昨天升近6%；昨天指投機看高一線的眾安（6060）急升一成，惟中線強勢的平安好醫生（1833）、美團（3690）偏軟持續。ASM太平洋（0522）周三急升創新高後昨天回落，日前提追落後的瑞聲則上試5個月高位。強勢教育股新東方在線（1797）昨再跌逾2%，低殘的楓葉（1317）則升2.5%。

不過，並不代表強勢股遭離棄，波司登（3998）、中海油服（3998）、潤燃（3998）、綠城服務（2869）、康哲（0867）、中升（0881）等等仍強勢攀升。其中，中海油服經過兩個月高位整固後蠢動向上突破，可以分注入市。

兗煤兩周前回勇 不宜再低收8元以下

基建、金屬礦石等舊經濟股受到關注，煤股可以留意。神華（1088）、中煤（1898）8月、9月急彈後回軟；同業中一枝獨秀的兗煤（1171）於兩周前已回勇轉強，一旦可以重上8.5元，將有望挑戰9.2元高位，但不宜再低收8元以下。兗煤中期業績宣布派特別股息每股1元人民幣，將下月11日除淨。

[劉思明 數據尋寶]