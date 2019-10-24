香港寬頻（1310）公布全年業績，集團錄得利潤2.15億元，按年跌46%，經調整淨利潤為5.38億元，按年跌6%。集團執行副主席楊主光表示，本地經濟近期下行壓力大，一些小企業，特別是零售業生意未必很好，因此公司會對相關企業彈性處理，如企業客戶未能按時「找數」可適當延期，或者用「以物易物」的型式，用公司的優惠券代替。

集團現時商業客戶ARPU為1742元，按年增15%；而住宅客戶為185元，較去年同期增5%。楊主光指，雖然集團的產品價錢上可能較其他公司貴，但認為產品有優勢，「價錢上可能多10%，但得到的東西多2至3倍」。集團預計今年年底會完成收購JOS，但計劃正有待股東批准，而楊主光稱，集團未來會較為專注企業用戶市場，期望成功轉型為一站式ICT（資訊及通訊科技）方案供應商。

集團又打算推出共同持股計劃III Plus，讓部分管理層加入成為持股管理人，以個人資金先行買進基數股份，而當每股經調整資金流達到2.53至3.03元時，可獲贈獎勵股份，去年每股經調整資金流為0.57元。

記者：葉子晴

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