【稅貸計劃】華僑永亨：推自訂稅貸息率兼手續費 最短還款期3個月
文章日期：2019年10月24日 17:08
華僑永亨信用財務今推出「全自訂」息率稅貸計劃，計劃最低貸款門檻5000元，最高則為200萬元或月薪12倍，還款期最短為3個月至24個月，手續費及實際年利率均可由客戶自訂。
華僑永亨信用財務總經理吳幗欣表示，全球經濟環境下行，去年整體稅貸市場錄得單位數跌幅，料今年借稅貸意欲亦會受影響，有見現時市場大部分稅貸計劃只提供12個月或以上的還款期，故為迎合更多客戶需求，是次計劃將提供最短還款期3個月。
她續指，現時還款不足1年客戶亦需繳付年手續費，是次計劃按客戶還款期並作比例計算，若以貸款10萬元，還款期3個月，按年手續費一般為貸款額的1.37%（客戶亦可視乎個人信貸自訂更低水平），客戶只需繳付340元的總手續費用，另提早還款亦可免額外手續費。
記者：溫藹紅
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